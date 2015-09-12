国际油价下挫约2% 因高盛下调油价预测

路透纽约9月11日 - 油价周五下跌约2%，因具影响力的高盛下调2015和2016年油价预估，但美股反弹和美国原油钻井平台数量减少扶助油价缩减跌幅。

因供应过剩及对中国经济的担忧，高盛周五预估2015年西德克萨斯中质油(WTI)价格为每桶48.10美元，此前预估为52美元。高盛并将2016年WTI价格从先前预估的每桶57美元下调至45美元。

高盛同时调降2015年布兰特原油价格预估，从稍早预估的每桶58.2美元下调至53.7美元，2016年预估从每桶62美元下调至49.5美元。

德国商业银行也下调油价预估，之前已经有多家银行因供应过剩忧虑下调了预估。

“油市供应过剩的情况比我们原先预期的还要严重，我们预计这一情况会在明年持续。”高盛在名为“跌得更久”的研究报告中表示。

受高盛预估影响，布兰特原油期货一度下挫超过3%，之后随着美股反弹和美国石油钻井平台数量减少的消息而缩减了跌幅，但尾盘再度转跌。

美国原油期货收低1.29美元或2.8%，报每桶44.63美元。

布兰特原油期货收低0.75美元或1.5%，报每桶48.14美元。

石油服务公司Baker Hughes公布，本周美国石油钻井平台减少10座，受油价下跌的影响连续第二周减少。

国际能源署(IEA)周五表示，低油价将迫使美国在内的非石油输出国组织(OPEC)产油国明年原油产量降幅创逾二十年来最大，重新平衡供应过剩的油市。今年全球原油需求也将攀升至五年高点。但油市投资者对此不以为然。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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