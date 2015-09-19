美国原油期货重挫近5% 美股大跌抵消钻井平台数据的影响

路透纽约9月18日 - 油价周五重挫，美国原油期货大跌5%，此前美股下挫抵消了美国石油钻井平台数量连续第三周减少对油市的积极影响。

美元走强、对石油输出国组织(OPEC)不会放缓生产的担忧以及美俄就叙利亚问题的谈判令中东政治紧张局势降温都令油价承压。

石油服务公司Baker Hughes报告显示，本周美国石油钻井平台减少八座，为连续第三周减少，这是油价自7月重启跌势可能令采油商放缓活动的迹象。

Baker Hughes报告公布前，美国原油期货已经下挫3%，受该消息影响，美国原油短暂缩减跌幅。

油市接近结算时，再度开始扩大跌幅。美元从稍早触及的三周低点反弹。美股标普500指数.SPX也势将创逾一周最大单日跌幅。

10月美国原油大跌2.22美元或4.8%，收报每桶44.68美元。

11月布兰特原油期货跌1.61美元或3.3%，收报每桶47.47美元。

汽油期货跌1.4%。馏分油期货大跌2.5%。

据来自石油输出国组织(OPEC)的消息人士称，OPEC预测专员预计，未来油价一年涨幅不会超过每桶5美元，到2020年或达到80美元；非OPEC国家的石油产出增长放缓并不足以消化当前过剩的石油供应。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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