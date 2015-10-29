美国原油小涨但布兰特原油下跌 料未来几周将陷于区间内

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约10月29日 - 美国原油周四小涨，布兰特原油下滑，因在昨日创下两个月最大升幅后，交易商试图寻找市场方向。
美国原油在早盘上涨近2%，但之后美国公布令人失望的经济数据，抑制了投资者的乐观情绪。油价周三劲升6%，尽管数据显示库存继续增加。
美元指数下跌，为油市提供一些支撑，因以美元计价的商品对持有欧元和其他货币的投资者来说更便宜。
美国原油收涨0.12美元，或0.3%，报每桶46.06美元，交投区间为45.16-46.79美元。周三该合约上涨近3美元。
布兰特原油收低0.25美元，或0.51%，报每桶48.80美元，交投区间为48.17-49.38美元。
数据显示美国第三季经济增速大幅放缓，因企业不急于补充库存，以消化过剩的库存。
美国经济增速放缓和成屋待完成销售数据疲弱，令原油缩减早盘的部分涨幅，缓和了美国政府原油库存数据为市场带来的乐观情绪。该数据显示美国原油库存增幅低于很多人的预期。
交易商和分析师称，未来几周油价可能在区间内交投，因原油库存不断增加给油市带来的压力，将抵销汽油和其他成品油非季节性需求强劲为带来的支持。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。