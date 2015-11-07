国际油价因美元急升下跌 本周跌逾4%

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透纽约11月6日 - 油价周五最多跌2%，四周内第三周下跌，因美国10月就业岗位增长强劲增强了升息预期，从而推高美元。
本周，原油期货跌幅超4%，从周三数据显示原油库存连续六周增加后连续下跌。
美元兑一篮子货币触及六个半月高位，此前的数据显示，美国10月就业岗位增幅为2014年12月以来最大。
就业增加支持美国12月升息的预期，令美元走强，以美元计价的商品对其他货币持有者更贵。
“就业数据对美国经济也许是好事，但对油市来讲则被解读为疲弱，”Liquidity Energy的经纪商Pete Donovan称。
布兰特原油期货收跌0.56美元，或1.2%，报每桶47.42美元，本周下跌4.2%。
美国原油期货收跌0.91美元，或2%，报每桶44.29美元。本周跌5%。
12月合约与1月合约贴水连续第二天达到5月中以来的最大，超过每桶1美元。
美国政府拒绝了从加拿大到美国的Keystone XL输油管道项目的提议，市场对此没有作出反应。
对于美国石油钻井平台数量连续第10周减少的数据，市场也没有作出正面反应。
下周，交易商将从美国能源资料协会(EIA)、石油输出国组织(OPEC)以及国际能源署(IEA)的月度数据中寻找指引。
“预计EIA数据将显示库存增加，OPEC料将不会减少供应，这些都只会凸显出原油基本面疲弱，”Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis称。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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