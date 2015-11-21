布兰特原油期货因空头回补收涨1% 美国原油险守40美元支撑位

路透纽约11月20日 - 布兰特原油期货周五收涨1%，因周末前的空头回补。而美国原油期货收跌，略高于40美元支撑位。数据显示美国原油库存急增后，40美元水准告急。

现货月美国原油期货周五收盘时到期，该合约较次月合约贴水也触及逾四年来最阔，反应投资者担忧市场上有大量的短期供应。

布兰特和美国原油期货今日交投均很清淡，因美元走强重压原油和他商品。

在结算前1小时，两大指标合约上扬，后美国原油期货大幅回落，下跌近4%，至39美元之下，后反弹至仅小幅收跌。

布兰特原油期货收涨0.48美元，报每桶44.66美元，尾盘上扬过程中一度触及45.50美元的高位。

12月美国原油期货周五到期，该合约收跌0.15美元，报每桶40.39美元，盘中触及8月27日以来最低38.99美元。1月合约收高0.18美元，报每桶41.90美元。

“尽管今日多次下探40美元，但美国原油期货未能跌至该水准之下并站稳，这可能是导致该合约在到期前尾盘受到支撑的原因所在，”Tradition Energy的高级分析师Gene McGillian说。

“布兰特和美国原油均曾触及技术性超卖区域，使周末前出现空头回补有合理的理由。”

本周，布兰特原油上扬2%，美国原油回落近1%。

周五到期前，12月合约较1月合约贴水触及2.90美元，根据路透数据，此为2011年以来最阔。(完)