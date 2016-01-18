国际油价跌至2003年低位28美元以下 因西方解除对伊朗制裁

路透1月18日 - 油价周一跌穿28美元，至2003年低位，因市场预计伊朗出口将增加，之前伊朗制裁在周末被解除。

国际原子能机构周六称，伊朗遵守了与六大国签订的限制核计划协议，而且美国立即解除对伊朗石油出口的制裁。受制裁影响，伊朗的石油出口已从2011年遭制裁前的顶峰水平每日减少约200万桶至略高于每日100万桶。

伊朗石油部通讯社Shana周一援引石油部副长Rokneddin Javadi的话称，伊朗已下令每日增加石油产量50万桶，执行其制裁一解除即增产的政策。伊朗为石油输出国组织(OPEC)成员国。

对伊朗重返市场，可能使油市供应过多的情况恶化的担忧，使布兰特原油周一早盘跌至27.67美元，为2003年来最低水准。布兰特原油结算价下跌0.39美元，至每桶28.55美元。

市场交投清淡，因美国假期休市。

道明证券分析师Bart Melek表示，“你不能说这是出乎意料的，但伊朗的消息是打压油价的又一个因素。”

他表示，如果中国即将公布的经济数据显示经济进一步趋弱，油价可能续挫。

OPEC周一预估，因油价崩跌，今年非OPEC产油国的石油供应量降幅将大于之前预期，进而提振对OPEC原油的需求。OPEC在报告中指出，在美国领军下，2016年非OPEC产油国每日供应量将减少66万桶。OPEC上月的预估为减少38万桶。(完)