国际油价大涨3% 因确认3月产油国冻产会议及美国原油项目推迟

路透纽约2月25日 - 原油期货周四跳升3%，扭转稍早跌势，因之前委内瑞拉证实将在3月举行主要产油国冻产会议，以及消息称石油产业项目推迟和裁员。

委内瑞拉确认，包括沙特、俄罗斯和卡塔尔在内的产油国将在3月中举行稳定油价会议。油价在20个月暴跌了70%。

四国在努力让石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将产量冻结在1月高位。许多交易商相信市场需要的是减产，而不是冻产，来清除全球过剩的供应。

“委内瑞拉的消息令市场兴奋到反弹，但这令人不解，因所有人都知道这样的会议不会有任何成果，”纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff表示。

美国原油期货结算价升0.92美元或2.9%，报33.07美元，盘中一度下挫逾1美元至日低。

布兰特原油期货收高0.88美元或2.6%，报35.29美元，触及三周高位。布兰特原油期货盘中也一度下挫逾1美元。

原油价格上涨也带动了汽油期货劲升近5%。

除了3月会议外，交易商表示，美国页岩油产业项目推迟以及裁员会令生产放缓，这也有助于油市信心。

北达科他州最大的页岩油开采商之一Continental Resources Inc (CLR.N)表示，因油价低迷，计划继续推迟在Bakken油田项目的完工时间。

油田服务提供商哈里伯顿(Halliburton)表示，将开始新一轮的全球裁员，规模达5,000人。

市场资讯供应商Genscape数据显示，2月19-24日，库欣库存增加超过50.3万桶，至6,750万桶。

周三美国政府公布，上周库欣库存增加33.3万桶，至6,510万桶，连续第四周创新高。另外，上周美国原油库存增至5.07亿桶以上的纪录高位。(完)