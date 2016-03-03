国际油价在连涨三日后动能衰竭 因涨势缺乏基本面支撑

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透纽约3月3日 - 油价在连涨三日后涨势动能周四衰竭，因美国原油库存不断创纪录，抵消了石油输出国组织(OPEC)计划冻产的利好影响，部分分析师称，市场从12年低位反弹的势头过快过猛。
美国原油期货收盘小跌，布兰特原油期货小涨，之前市场信息供应商Genscape公布的数据显示，截止3月1日当周，库欣原油库存增加110万桶，至6,870万桶。
美国政府周三报告，上周库欣原油库存增至纪录高位6,630万桶。美国原油库存上周增加1,040万桶，至历史高位5.18亿桶。
布兰特原油期货收涨0.14美元，报每桶37.07美元，盘中升至37.37美元。本周布兰特原油期货累计上涨了近2美元，其中多数涨幅来自于本周头两个交易日。
美国原油期货收跌0.09美元，报每桶34.57美元。
“我们预计油价将会回落至30美元区间，”Macquarie Capital的分析师Vikas Dwivedi表示。他还指出，市场反弹“过早”，与库存快速增加的趋势不符。
在不到两个月的时间里，布兰特和美元原油期货从26-27美元的12年低位反弹逾30%。
OPEC承诺与其他主要产油国合作，将产量冻结在1月高位点燃了此轮涨势。
尼日利亚能源部长称，部分OPEC成员国计划与其他产油国于3月20日前后在俄罗斯就冻产进行进一步磋商，他预计此次磋商将在油市掀起轩然大波。
一位OPEC海湾成员国代表表示，会议时间或地点尚未敲定，不过，海湾国家倾向于在4月上半月举行，地点最好在多哈或其他海湾城市。
路透数据显示，美国原油期货相对强弱指标周四在60之上，逼近70的超买临界点。该指标1月20日跌至30的超卖临界点之下。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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