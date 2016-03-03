国际油价在连涨三日后动能衰竭 因涨势缺乏基本面支撑

路透纽约3月3日 - 油价在连涨三日后涨势动能周四衰竭，因美国原油库存不断创纪录，抵消了石油输出国组织(OPEC)计划冻产的利好影响，部分分析师称，市场从12年低位反弹的势头过快过猛。

美国原油期货收盘小跌，布兰特原油期货小涨，之前市场信息供应商Genscape公布的数据显示，截止3月1日当周，库欣原油库存增加110万桶，至6,870万桶。

美国政府周三报告，上周库欣原油库存增至纪录高位6,630万桶。美国原油库存上周增加1,040万桶，至历史高位5.18亿桶。

布兰特原油期货收涨0.14美元，报每桶37.07美元，盘中升至37.37美元。本周布兰特原油期货累计上涨了近2美元，其中多数涨幅来自于本周头两个交易日。

美国原油期货收跌0.09美元，报每桶34.57美元。

“我们预计油价将会回落至30美元区间，”Macquarie Capital的分析师Vikas Dwivedi表示。他还指出，市场反弹“过早”，与库存快速增加的趋势不符。

在不到两个月的时间里，布兰特和美元原油期货从26-27美元的12年低位反弹逾30%。

OPEC承诺与其他主要产油国合作，将产量冻结在1月高位点燃了此轮涨势。

尼日利亚能源部长称，部分OPEC成员国计划与其他产油国于3月20日前后在俄罗斯就冻产进行进一步磋商，他预计此次磋商将在油市掀起轩然大波。

一位OPEC海湾成员国代表表示，会议时间或地点尚未敲定，不过，海湾国家倾向于在4月上半月举行，地点最好在多哈或其他海湾城市。

路透数据显示，美国原油期货相对强弱指标周四在60之上，逼近70的超买临界点。该指标1月20日跌至30的超卖临界点之下。(完)