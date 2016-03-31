国际油价创去年年中来表现最好一季 但供应过剩仍堪忧

路透纽约3月31日 - 油价在3月跳涨超过10%，本季表现为去年年中来最佳，但一些分析师表示，升势可能很快消退，因主要原油出口国的冻产计划可能无法缓和供应过剩的忧虑。

美元走软以及库欣原油库存减少的数据扶助周四油价小涨。

但交易商仍担心，全球最大的产油国就冻结原油产量在1月水准的临时协议可能难以令全球供应减少。

分析师表示，自冻产协议在2月中提出以来，油价已经激升了50%，但由于基本面没有什么改善，升势看来已经过度。

“供应过剩仍持续，因美国生产具韧性，即便有小幅减少；OPEC产量居高不下，由沙特和伊拉克引领，且伊朗在今年首季开始逐步增产。”法国兴业银行(Societe Generale)油市研究的全球主管Mike Wittner称。

今日到期的5月布兰特原油合约收涨0.34美元或0.8%，报39.60美元。6月布兰特原油期货收高0.7%，报每桶40.33美元。

布兰特原油期货在3月份大涨了10%，为去年4月来最佳月度表现，在首季跳升了6%，为去年第二季来最佳。

美国原油期货近月合约收涨0.02美元，报每桶38.34美元，该合约在3月大涨14%，在首季升4%，为去年6月来最大季度升幅。

路透访查的油市分析师上调了今年的油价均值预估，为10个月来首见。目前预计布兰特原油期货今年均值在每桶40.90美元，美国原油期货均值在39.70美元，但分析师担心升势短期内可能消退。

交易商表示，市场情报公司Genscape的数据显示，截至3月29日该周美国原油期货交割地库欣的原油库存减少了80.7496万桶。(完)