国际油价创去年年中来表现最好一季 但供应过剩仍堪忧

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透纽约3月31日 - 油价在3月跳涨超过10%，本季表现为去年年中来最佳，但一些分析师表示，升势可能很快消退，因主要原油出口国的冻产计划可能无法缓和供应过剩的忧虑。
美元走软以及库欣原油库存减少的数据扶助周四油价小涨。
但交易商仍担心，全球最大的产油国就冻结原油产量在1月水准的临时协议可能难以令全球供应减少。
分析师表示，自冻产协议在2月中提出以来，油价已经激升了50%，但由于基本面没有什么改善，升势看来已经过度。
“供应过剩仍持续，因美国生产具韧性，即便有小幅减少；OPEC产量居高不下，由沙特和伊拉克引领，且伊朗在今年首季开始逐步增产。”法国兴业银行(Societe Generale)油市研究的全球主管Mike Wittner称。
今日到期的5月布兰特原油合约收涨0.34美元或0.8%，报39.60美元。6月布兰特原油期货收高0.7%，报每桶40.33美元。
布兰特原油期货在3月份大涨了10%，为去年4月来最佳月度表现，在首季跳升了6%，为去年第二季来最佳。
美国原油期货近月合约收涨0.02美元，报每桶38.34美元，该合约在3月大涨14%，在首季升4%，为去年6月来最大季度升幅。
路透访查的油市分析师上调了今年的油价均值预估，为10个月来首见。目前预计布兰特原油期货今年均值在每桶40.90美元，美国原油期货均值在39.70美元，但分析师担心升势短期内可能消退。
交易商表示，市场情报公司Genscape的数据显示，截至3月29日该周美国原油期货交割地库欣的原油库存减少了80.7496万桶。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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