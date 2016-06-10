油价结束三连涨收低 因美元上涨引发获利了结

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约6月9日 - 油价周四收低，结束之前三日连涨的态势，盘中曾触及2016年新高，但美元上涨引发投资者对原油期货获利了结。
不过，尼日利亚武装份子继续威胁着该国的原油行业，且市场担心可能将发生更多安全事件，或影响全球原油供应。这限制了原油价格的跌幅。
布兰特原油期货收跌0.56美元，报每桶51.95美元，稍早下跌近1美元。布兰特原油盘中触及今年高位52.86美元。
美国原油期货收低0.67美元，报每桶50.56美元，此前下跌1美元至日内低点，日高在51.67美元，为今年最高水准。
投资者对油价涨势获利了结，因美元指数上涨约0.5%，录得三周来最大单日涨幅，对全球金融市场的担忧驱使投资者投向避险货币。美元走坚，使美元计价的原油对持有欧元和其他货币的投资者来说吸引力下降。
“到目前，这看上去是原油在三日连涨后出现温和的技术性修正，并非扭转走势，”Citi Futures能源期货专家Tim Evans说。
一些分析师预计，未来数周油价将面临压力，因在上月加拿大野火造成原油供应减少后将出现反弹，以及其他原油进口增加，将减慢美国原油库存下降速度。
交易商称，市场情报公司Genscape的数据显示，截至6月7日该周，美国库欣原油库存仅减少约30万桶，之前一周减少超过50万桶。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。
尽管上周美国原油库存连续第三周减少，但汽油库存增加，暗示尽管美国正值驾驶需求旺季，但可能燃料供应过多。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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