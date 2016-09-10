国际油价急跌4% 因美国库存骤降是受风暴影响

路透纽约9月9日 - 油价周五大跌4%，缩减大部份昨日录得的涨幅，因交易商指出一热带风暴是导致上周美国原油存意外骤降的原因。

本周油价上升约3%，为三周内首周上升。交易商表示，因市场冀望将达成全球冻产协议，沙特和俄罗斯周一同意在油市方面进行合作。

布兰特原油期货下跌1.98美元，收报每桶48.01美元，周四升至50美元以上，为两周来首次。

美国原油期货下跌1.74美元，收报每桶45.88美元。

油价周四飙升，因美国政府数据显示美国原油库存录得1999年1月来最大周度跌幅，因墨西哥湾沿岸地区进口骤降至纪录低位。交易商表示，进口减少是因为热带风暴Hermine，令货船卸货受到延误。

“昨日油价上涨主要是错误解读原油库存下降，但经深入研究后发现，库存减少主要是因风暴造成进口延误，”WTRG Economics总裁James Williams说。

“下周大家将看到美国原油库存大幅上升，因为被Hermine推迟进口的原油流入，”Williams说。

贝克休斯周五报告显示，美国活跃钻机数本周增加七座，是过去11周内第10周增加。这是2011年以来的最长增长势头。

美元计价的油价承压，此前美元指数上涨，因担心美国经济体质和美联储决策者的言论扶助提振投资者对美国短期内加息的预期。

周五油市交投清淡。分析师和交易员对冻产协议能在限产方面发挥多大功效看法不一。目前，市场寄望石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国能在9月26-28日阿尔及利亚举行的会议上达成冻产协议。

阿尔及利亚油长周五表示，可能需要达成两份单独的冻产协议，一份是OPEC产油国之间的协议，另一份是OPEC和非OPEC产油国之间的协议。

国际能源署(IEA)称，预计今年第三季原油需求将超过供应，意味着创纪录高位的全球原油库存将开始下降。

但摩根士丹利分析师在一份报告中称，油市可能要到 “2017年底，甚至2018年”才能恢复供需平衡。(完)