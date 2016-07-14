国际油价下跌逾4% 库存数据加重供应过剩忧虑

路透纽约7月13日 - 油价周三急跌逾4%，抹去上日录得的大部份升幅，因一连串利空的美国库存数据加重了对全球供应过剩的担忧。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减幅小于预期，馏分油库存创下1月来最大周度升幅，汽油库存意外增加，反映出在传统的夏季驾驶旺季，需求疲弱这一异常现象。

EIA报告令本已利空的市场人气雪上加霜。

之前，国际能源署(IEA)发布的报告称，全球石油供应过剩，库存在6月继续上升，浮动存储的原油升至2009年以来最高水平。[nL4S19Z2XT]

“在美国驾驶季高峰期，汽油库存意外增加，加之取暖油库存猛增，将为后市设定价格下跌的基调，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说。

“成品油市场将继续对能源市场带来下跌压力。”

布兰特原油收低2.21美元，或4.6%，报每桶46.26美元。美国原油收跌2.05美元，或4.4%，报每桶44.75美元。

布兰特和美国原油周二上涨近5%，创下4月来最大单日涨幅，因回补空头和在油价触及两个月低点后出现技术性买入。

美国汽油期货周三收跌近4%，取暖油期货下挫超过5%。(完)