国际油价下跌逾4% 库存数据加重供应过剩忧虑

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约7月13日 - 油价周三急跌逾4%，抹去上日录得的大部份升幅，因一连串利空的美国库存数据加重了对全球供应过剩的担忧。
美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减幅小于预期，馏分油库存创下1月来最大周度升幅，汽油库存意外增加，反映出在传统的夏季驾驶旺季，需求疲弱这一异常现象。
EIA报告令本已利空的市场人气雪上加霜。
之前，国际能源署(IEA)发布的报告称，全球石油供应过剩，库存在6月继续上升，浮动存储的原油升至2009年以来最高水平。[nL4S19Z2XT]
“在美国驾驶季高峰期，汽油库存意外增加，加之取暖油库存猛增，将为后市设定价格下跌的基调，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说。
“成品油市场将继续对能源市场带来下跌压力。”
布兰特原油收低2.21美元，或4.6%，报每桶46.26美元。美国原油收跌2.05美元，或4.4%，报每桶44.75美元。
布兰特和美国原油周二上涨近5%，创下4月来最大单日涨幅，因回补空头和在油价触及两个月低点后出现技术性买入。
美国汽油期货周三收跌近4%，取暖油期货下挫超过5%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。