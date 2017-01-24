国际油价下滑 因美国活跃钻机数大增盖过OPEC减产

路透纽约1月23日 - 油价周一下跌1%，因迹象显示美国活跃钻机数量强劲反弹，这盖过了石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国遵从减产协议对市场带来的支撑。
OPEC与非OPEC产油国的油长周日在维也纳举行会议上表示，减产协议在今年1月1日起实施，减产规模为大约180万桶/日，目前大约实现了150万桶/日。
“尽管周末OPEC和非OPEC产油国在周末会议上表示，遵守减产协议的情况比原计划更积极，但美国活跃钻机数量大幅增加和资本支出大幅增加的传闻，打击了油市的人气，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
能源服务公司贝克休斯周五称，美国能源企业在最新一周增加的活跃钻机数为将近四年来最多，延续八个月反弹的势头。
布兰特原油收低0.26美元，或0.5%，报每桶55.23美元。美国原油收跌0.47美元，或0.9%，报每桶52.75美元。
油价缩减部份跌幅，此前伊拉克油长表示，若说减产协议是否需要延长，目前言之过早，他预计，油价将升至每桶60-65美元。
Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada表示，从技术面来看，目前两份原油合约均高于其技术支撑水准。
因此，趋势仍然是看多油价，直至技术图型出现走势逆转，他补充说。
上周油市投机者增加原油多头头寸，显示对油价上升感到乐观。
不过，交易商表示，货币经理持有NYMEX原油期货和期权总多头头寸处于纪录高位，市场是时候出现修正。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)