国际油价大跌4% 因伊拉克出口和美国产量不断上升引发忧虑

路透纽约1月9日 - 油价周一大跌4%，因投资人担心创下纪录高位的伊拉克原油出口和美国产量不断上升，将可能损及石油输出国组织(OPEC)为遏止供应过多局面作出的努力。
美国原油期货跌2.03美元，收报每桶51.96美元。布兰特期货跌2.16美元，收报每桶54.94美元。
伊拉克石油部周一发布声明表示，南部巴士拉(Basra)港12月原油出口量达到创纪录高位351万桶/日。声明指出，伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)表示，南部出口量达到前所未有的高位，并不会影响伊拉克遵守石油输出国组织(OPEC)协议进行减产的决定。
OPEC产油国在去年11月达成2008年来首份减产协议，从1月1日起的六个月，限制产量在3,250万桶/日。
部份市场人士仍担心，伊拉克减产的可行性。如果将减产，将是来自伊拉克北部。
“有一些海湾国家实施减产，但看来其他国家的减产态度不坚定，”瑞穗证券美国期货分支董事Robert Yawger说。
“伊拉克南部巴士拉港12月原油出口量达到创纪录高位，暗示伊拉克可能是OPEC减产协议的第一道大裂缝，”他补充说。
消息人士向路透表示，伊拉克国家石油营销组织向三位亚洲和欧洲买家提供2月全数的供应配置。
最大产油国之一俄罗斯显然落实减产协议。俄罗斯能源市场消息人士向路透表示，1月首周该国原油产量下降10万桶/日。
科威特油长周一表示，OPEC在1月21-22日在维也纳召开委员会会议，将讨论如何督察执行减产协议和就“最终监督减产机制”达成一致。
油服企业贝克休斯(Baker Hughes)周五公布，上周美国活跃钻机总量连续第十周增加。一些分析师预计，美国活跃钻机总量将在年底前上升至850-875座。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)