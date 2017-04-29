国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观

路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。

美国原油盘中高见49.76美元，收升0.36美元，或0.74%，报每桶49.33美元。

布兰特原油收涨0.29美元，或0.56%，报每桶51.73美元。

两份原油合约的周线和月线势将下跌。

周五公布的一项路透调查预测，如果石油输出国组织(OPEC)及其伙伴国延续减产协议，那么全球油市可能会在年底时达到供需均衡。

OPEC将在5月召开会议，讨论原油供应政策。OPEC秘书长巴尔金都本周曾表示，OPEC希望看到全球库存进一步下降。

这增强了投资者对产油国将减产协议延长至今年下半年的信心。OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国达成的减产协议将于6月底到期。

俄罗斯称，将实现减产协议中设定的到4月底减产30万桶/日的目标，这番言论支持原油价格。

沙特能源部长周五称，俄罗斯4月执行减产协议状况良好。

商务部周五发布，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为0.7%，这是2014年第一季度以来最差表现。

对油市利空的因素，还有美国政府周度数据显示原油产出上升，主要是页岩油产量。美国能源资料协会(EIA)表示，美国2月原油日产量增加19.3万桶至903万桶。

贝克休斯数据显示，本周美国活跃钻机增加九座至697座，连增第15周。(完)