国际油价急挫3%至三周低位 因5月OPEC产量上升

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约5月31日 - 油价周三急挫3%至三周低位，因利比亚增产，扶助提振5月石油输出国组织(OPEC)产量增加，为年内首见。
布兰特原油连续第五个月下跌，尽管OPEC牵头的减产行动和预期上周美国原油库存在3月底创下纪录高位后连续第八周减少。
7月布兰特原油下跌1.53美元或3.0%，收报每桶50.31美元，这是布兰特原油5月10日来最低收位。今是7月布兰特原油合约作为近月合约的最后一天。
美国原油下挫1.34美元，或2.7%，收报每桶48.32美元，为5月12日来最低收位。
市场收盘后，美国石油协会(API)周三公布，截至5月26日该周美国原油库存减少870万桶，至5.132亿桶，分析师预估为减少250万桶。库存数据公布后，油价在盘后缩减跌幅。
布兰特原油较美国原油升水降至近五周最低水准。
本月，布兰特原油跌近3%，连续第五个月下跌。美国原油跌逾2%，连第三个月下跌。
利比亚国家石油公司称，其日产量上升至82.7万桶，高于5月稍早触及的80万桶的三年高位。
OPEC产油国的减产兑现率仍然高，行业消息称，俄罗斯数据显示，5月产量和其减产承诺一致。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。