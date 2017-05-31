国际油价急挫3%至三周低位 因5月OPEC产量上升

路透纽约5月31日 - 油价周三急挫3%至三周低位，因利比亚增产，扶助提振5月石油输出国组织(OPEC)产量增加，为年内首见。

布兰特原油连续第五个月下跌，尽管OPEC牵头的减产行动和预期上周美国原油库存在3月底创下纪录高位后连续第八周减少。

7月布兰特原油下跌1.53美元或3.0%，收报每桶50.31美元，这是布兰特原油5月10日来最低收位。今是7月布兰特原油合约作为近月合约的最后一天。

美国原油下挫1.34美元，或2.7%，收报每桶48.32美元，为5月12日来最低收位。

市场收盘后，美国石油协会(API)周三公布，截至5月26日该周美国原油库存减少870万桶，至5.132亿桶，分析师预估为减少250万桶。库存数据公布后，油价在盘后缩减跌幅。

布兰特原油较美国原油升水降至近五周最低水准。

本月，布兰特原油跌近3%，连续第五个月下跌。美国原油跌逾2%，连第三个月下跌。

利比亚国家石油公司称，其日产量上升至82.7万桶，高于5月稍早触及的80万桶的三年高位。

OPEC产油国的减产兑现率仍然高，行业消息称，俄罗斯数据显示，5月产量和其减产承诺一致。(完)