油价触及六个月高位 因供应中断和高盛对油市预期发生反转

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透纽约/伦敦5月16日 - 油价周一触及六个月高位，因担心全球供应中断，长期看空油价的高盛对油市看法变得更积极，尽管库欣的原油库存增加限制了涨幅。
利比亚港口将恢复石油出口、艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)将增加在尼日利亚的原油产量，委内瑞拉与中国达成有利的石油换贷款协议等，进一步降低了油市的利好情绪。
布兰特原油收涨1.14美元，或2.4%，报每桶48.97美元，稍早在上探50美元大关的过程中触及去年11月初以来最高49.47美元。
美国原油上涨1.51美元，或3.3%，收报每桶47.72美元，盘中触及六个月高位的47.85美元。根据汤森路透数据，尾盘有大量买盘，最后一分钟超过1.36万口合约换手，上探48美元。
由于尼日利亚、委内瑞拉等国石油生产中断、美国产量下降、加拿大原油出口在阿尔伯塔油砂地区林火发生后几乎冻结，油价在过去两周的大部分时间上涨。
由于这些阻碍，高盛对油市前景的看法发生了反转。高盛之前一直警告全球库存达到最大存储容量，油价会再次暴跌至每桶20美元。
“油市从接近库存饱和到供应短缺的时间比我们预想得快，”高盛称，预计可能在5月变成供应短缺。
但周一市场情报公司Genscape报告，库欣库存增加69.4176万桶，这打击了一些看多人气，这令部分分析师感到意外，因由于加拿大石油生产大减，分析师原本预计库欣库存会减少。
另外，艾克森美孚预计将增加尼日利亚夸伊博原油的产量，而利比亚哈里加港将恢复一度受阻的石油付运。
石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉与中国达成了更有利的石油换贷款协议，使其在大量债务到期前获得喘息的时间。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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