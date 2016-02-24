国际油价上涨 因北海原油装运问题和汽油需求强劲

路透纽约2月24日 - 油价周三上涨最多3%，北海原油暂停装运的消息推高布兰特原油，美国原油期货也攀升，因汽油需求强劲盖过对原油库存处于纪录高位的担忧。

一些交易商押注布兰特和美国原油期货未来几日将下跌，因石油输出国组织(OPEC)仍然反对减产，另外，随着美国炼厂进入季节性维修期，原油库存升幅扩大。

布兰特原油期货结算价报每桶34.41美元，上涨1.14美元，或3.4%，此前市场消息人士称北海原油出现装运问题。

交易商和行业消息人士向路透表示，维多公司租用的一艘运载北海福尔蒂斯原油到韩国的超大型油轮未能在苏格兰Hound Point码头装船，因出现技术问题。

“如果北海出现装运问题，部份解释了布兰特原油今天表现较好的原因，”Clipper Data跟踪原油装运活动的Matt Smith表示，“但油市整体上涨，也是因为美国汽油库存大幅减少。”

美国原油期货结算价报每桶32.15美元，上涨0.28美元，或近1%，因政府数据显示，过去四周的汽油需求较上年同期增长超过5%。汽油库存也下降，因炼厂开工率下降。

市场焦点在汽油库存减幅超过市场预期，盖过了上周美国原油库存增加350万桶至5.07亿桶以上的纪录高位的影响。

一些交易商认为原油价格将再次下跌，因沙特油长欧那密排除了减产的可能性，支持产油国达成的冻结原油产量在1月高位的提议。

委内瑞拉油长表示，OPEC和非OPEC国家计划在3月中举行会议，以争取更多产油国支持冻产计划。(完)