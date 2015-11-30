油价逆转涨势收跌 因估计11月OPEC产油量增长

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约11月30日 - 油价周一走低，逆转早盘升势，因一项调查预估，石油输出国组织(OPEC)11月产油量增加，以及美元走强重压对以美元计价商品的需求。
美国政府数据显示，尽管钻井平台数量稳步减少，但美国9月页岩油产量未见明显减少，令油市雪上加霜。
在近月合约将在收盘时到期之际，美国汽油期货和超低硫柴油期货重挫，进一步加重了市场的利空基调。
指标布兰特原油期货收跌0.25美元，或0.6%，报每桶44.61美元，盘中曾上扬近1美元。
美国原油期货收跌0.06美元，报每桶41.65美元，日高为42.61美元。
两大合约本月均收跌约10%，因全球供应过剩未显示出任何缓解的迹象。
“我们感到，油市多头目前唯一实际的希望是，年底原油去库存将会导致美国原油库存减少，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir说，该公司持有美国原油空头头寸。
油价周一稍早上扬逾1%，因部分交易商和投资者对冲OPEC在本周五会议上减产和出台其他稳油价举措的风险。
到目前为止，OPEC成员国的言论仍显示出决心继续执行去年政策会议上做出，保持高产量以保卫市场份额的决定；尽管此项决定的主策划沙特面临财政困境，且警告称油价可能跌至20美元。
俄罗斯周一称，将不会以观察员的身份出席周五的OPEC会议，也不会参加会前的协商。
周一公布的一项路透调查估计，11月OPEC石油日产量增加13万桶，且高于每日3,000万桶的产量目标。
美国能源资料协会(EIA)的数据显示，美国原油日产量9月减少2万桶，至932.6万桶，连降第三个月。(完)
(编译 母红; 审校 龚芳)
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