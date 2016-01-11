焦点：油市短期内难拨云见日 2020年之前合约价格低于50美元

路透休斯顿1月11日 - 上周推动油价下跌的乌云愈发阴沉，而这似乎并不只是短期现象。

在即期原油期货价格大跌10%之际，2018年及之后的原油期货也一反常态地重挫，这反映出市场对石油行业长期前景的悲观看法渐浓。

2019年底之前的美国原油期货目前不到每桶50美元，多数页岩油钻探商都难以在这一价位实现盈利。目前远至2024年的所有期货合约都不超过每桶54美元。就在几个月前，许多分析师和管理人员还预期，几年内油价将反弹到至少60美元。

但在这波不同寻常的跌势中，长期前景恶化速度与短期基本面几乎差不多，因为有越来越多的投资者开始认同高盛的观点，即油市低迷持续时间将远超所有人的预期。

油价崩跌表明，交易员“继续消化全球供应过剩问题非常严重的看法，”法国兴业银行全球油市研究主管Michael Wittner表示。“需要很长时间才会解决这一问题。”

近月西德克萨斯中质油(WTI)期货上周周线下跌3.6美元，周五结算价报每桶33.16美元；2017年12月合约下跌2.66美元或5.6%至每桶45.02美元，在此同时2018年合约则是下跌2.69美元或5.3%至每桶48.05美元，这波异常剧烈的跌势使得这两个远期合约都创下低点。

**锚定效应消失**

虽然中长期合约的流动性较差，但通常波动程度不会像近月合约这样剧烈，且往往对于导致油市波动的短期因素，如库存增加、地缘政治不确定性以及金融市场波动等不太敏感。

中长期合约往往被视为长期供需基本面的较佳指标，可以粗略评估产油的边际成本，并可点出产业景气循环均值回归(mean reversion, 也就是价格最终会向均值靠拢)的时点。

举例来说，七年前上一波油价崩盘至低点，2009年1月初的近月合约在一个月内下跌超过15%，但当时一年以上的中长期合约价格跌幅不超过2%。当时正价差(远月合约价格高于近月价格)的幅度要大上许多。

去年及今年年初的状况便非如此，有很大程度是因为在沙特拒绝减产之后，来自资源丰富的美国页岩油钻探业者意外坚持下去。在全球市场上，美国页岩油业者实质属于摇摆生产商(swing producers)。

为摆脱油价大跌造成的影响，目前他们降低开采成本和提高效率的步伐超过了预期。根据富国对40几家美国能源企业的调查，页岩油生产商的平均盈亏平衡成本现在约为每桶47美元，低于此前预估的每桶60美元上方的水平。

Mobius Risk Group主管研究和分析的副总裁John Saucer表示，“我们发现，过去18到20个月中他们的效率提高了，降低了盈亏平衡价格。这将影响到油价曲线并将降低对未来油价的预期。”

其中一些企业利用长天期期货合约保护未来几个月或几年的营收。然而在本周，没有迹象显示他们在市场中有所行动，表明市场的走势更多是受到投资者推动。

高盛在本周召开闭门能源会议后发表的研究报告称，目前钻探业者尚未完全接受油价将在一段时间内徘徊在每桶50美元下方的看法。

周五发表的这份报告称，“投资者预期生产商会出现恐慌，但后者反应敏捷，市场清晰度反而低于预期。”

一些对冲基金也投资远期市场，但情况并不好。美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)本周报导称，业内最出名的油市多头Andrew Hall去年亏了35%。

**买家稀少**

诚然，远期油市不再像以往那样具有指示作用，部分原因是流动性下降。

本周交易活动相当平均，说明仓位变化比较温和。2017年12月期货一天交易量约为9,000口，低于12月初水平。而数据显示，近月2月期货每天换手量超过50万口。

“期限越远流动性越低。不需要很多人卖出，就能看到价位变化，”Wittner称。

之前银行和基金提供了较长期合约的流动性，金融改革举措迫使它们撤出后，市场的性质发生变化，是导致流动性不足的重要原因，令远期合约更易受到近期合约波动的影响。

“留给我们的是在曲线中段进行一些对冲，而不是远期端，留下的银行参与规模也大幅削减，现持有对冲性空仓，”渣打大宗商品研究主管Paul Horsnell称。(完)