国际油价连涨第三日 因冀望达成减产协议

路透纽约1月28日 - 原油价格周四连续第三日上涨，因产油国之间有望在逾十年来首次达成全球减产协议，有助解决拖累油价过去一年半来暴跌的供应过剩问题。

原油价格盘中急升最多8%，此前俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)称，沙特提议各国减少原油产量多至5%。这减幅对非OPEC国家俄罗斯来说，相当于原油日产量减少约50万桶。俄罗斯是全球最大的产油国。

不过媒体报道，石油输出国组织(OPEC)代表没有听闻任何谈判的计划，且沙特没有提议减产后，市场对是否能达成减产协议的怀疑加深，油价缩减大部份涨幅。

“就油市状况交换看法的会议和同意减产的会议有天壤之别，”巴克莱分析师在报告中写道，“可能性较高的是前者，而不是后者。”

布兰特原油仅收高0.79美元，或2.4%，报每桶33.89美元，日高在35.84美元。

美国原油收高0.92美元，或2.9%，报每桶33.22美元，盘中升至34.82美元高位。

俄罗斯能源部长也表示，讨论油市状况是合情合理的，OPEC正尝试和其他产油国在下月举行会议。

一OPEC海湾国家高级代表称，OPEC海湾国家和沙特愿意合作采取任何行动稳定油市。

对OPEC和非OPEC国家将协作减产的预期在本周大部份时间支撑油市，使油市三日连涨，为今年来首见。

但分析师和市场观察人士也对减产持怀疑态度，认为产油国不太可能达成减产协议，特别是在制裁取消后已增加原油出口的伊朗在寻求重获其市场份额。(完)