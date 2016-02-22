油价跳涨6% 因预计美国页岩油产量下降和股市反弹

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透纽约2月22日 - 油价周一上涨高达6%，因美国页岩油产量下降的臆测和股市反弹支持了油市在经历长达20个月的暴跌后可能已经触底的观点。
亚洲时段，油价以反弹走势开始本周交易，对上周五美国石油钻井平台数减少做出反应。在连续第九周减少后，美国活跃钻井平台数降至2009年12月以来最少。
国际能源署(IEA)称，美国今年页岩油产量可能每日减少60万桶，明年再减少20万桶。这给油价提供了进一步支撑。
国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)在休斯敦参加行业活动CERAWeek时称，原油价格在每桶80美元对生产商和消费者都有利。但该机构在一份报告中称，根据当前的市场状况，价格大幅反弹是不可能的。
美国原油涨1.84美元，或6%，结算报价每桶31.48美元，盘中一度涨穿32美元。
布兰特原油涨1.68美元，或5%，结算报价每桶34.69美元。
美股上涨给油市提供了支撑，雪弗龙(CVX.N)等石油公司股票也上涨。
油价自上周以来一直处于反弹模式，此前OPEC成员国沙特阿拉伯、卡塔尔和委内瑞拉与非OPEC产油国俄罗斯达成了将产量冻结在1月水平的协议。
但OPEC第四大产油国伊拉克周一称，该国计划在未来五年将日产量提高至700万桶之上，每日出口量达到600万桶。伊朗之前曾多次声称要将产量提高至制裁前水平。
OPEC秘书长巴德里在CERAWeek期间表示，OPEC和非OPEC产油国可以采取“其它措施”来减少全球供应过剩，他愿意与美国官员进行对话。
尽管周一油价上涨，但一些分析师称，市场状况仍疲弱，因原油需求低迷。
路透调查预计，上周美国原油库存增加320万桶，至5.04亿桶之上的纪录高位。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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