空头赎回6亿美元三倍做空原油ETN 加剧了本周市场波动

路透休斯敦2月4日 - 市场消息人士周三称，本周油市之所以出现过山车行情，可能有部分是因为押注油价下跌的6亿美元杠杆基金突然清盘所致。

数据显示，在1月买入VelocityShares三倍做空原油交易所买卖票据(ETN)的一群不知名投资者本周初赎回离场。

FactSet Research的数据显示，约有180万份价值逾6.02亿美元的票据被赎回，这是过去一年中该ETN最大规模资金流出。

本次抛售显示出，上个月美国原油2003年以来首次跌至每桶26美元后，至少有一些大型投资者在押注，历经了18个月的崩跌，油价最糟糕的境况已经结束。交易活动也跳升至纪录高位。

“投机客正在退出油价熊市。人们开始解除这些部位，因为他们认为已经从中好好赚了一笔，”FactSet的交易所上市基金(ETF)部门主管David Nadig指出。

上述这档ETN的反向追踪标的是标准普尔GSCI原油指数ER，而这个指数则是反映油市波动。由于这档ETN提供投资人三倍曝险，因此，对应的原油期货所受到的冲击也遭到放大，而这档ETN的波动也同样会放大。这档ETN的价格在1月前三周大涨超过一倍，而之后随着原油期货反弹，这档ETN价格又再度腰斩。

根据VelocityShares网站资料，这档基金的资产净值先前一度逼近10亿美元，到周二时已大降至4.17亿美元，周三进一步降至3.22亿美元。

由于基金遭大量赎回，这档ETN的发行人瑞士信贷可能被迫迅速回补空头部位。

VelocityShares未能评论交易活动；该单位隶属骏利资产管理集团。(完)