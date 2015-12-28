油价急跌3% 供应过剩担忧重燃拖累布兰特原油触及11年低位

路透纽约12月28日 - 油价周一急跌逾3%，布兰特原油期货逼近11年低位，因上周的空头回补枯竭，且市场人士担忧油价在新的一年有进一步下行的空间。

美国汽油期货下滑超过2%，价格跌势蔓延至成品油。取暖油期货回落1%，寒冷天气预期限制跌幅，另一种取暖燃料天然气急升10%。

原油期货在亚洲交易时段走低，因日本数据显示，该国的成品油销售触及46年低位。日本是全球第四大原油进口国。油价在纽约时段扩大跌幅，因部分交易商认为圣诞节前为期两日的反弹有些过度，期间油价上涨约2美元。

布兰特原油期货下跌1.27美元，收报每桶36.62美元，日低为36.52美元。上周二触及2004年以来最低35.98美元。

布兰特原油连续第四日收在美国原油之下，显示美国本月决定取消执行了长达40年的石油出口禁令后，布兰特原油对美国原油的影响逐步减弱。

美国原油期货收跌1.29美元，报每桶36.81美元，日低为36.66美元。

看空油市的投资者现预计，美国原油期货将跌穿2008年12月触及的上一个低位32.40美元。

“看空立场看似仍然合理，我们仍认为油价将跌至32.5美元区域，”Ritterbusch & Associates的油市咨询师Jim Ritterbusch说。(完)