国际油价触及两个月低位 因技术性卖盘持续和担心供应过多

路透纽约7月11日 - 原油价格周一下挫逾1%，触及两个月低位，因在上周供应过剩忧虑导致油价跌穿一关键技术支撑水准后，卖盘持续。

上周油市下滑近8%，创下六个月来最大单周跌幅，且周四已触及两个月低点，因美国原油库存减幅令人失望和汽油库存数据直指需求疲弱。

美国活跃钻机数不断上升，且对冲基金持有的原油多头押注降至四个月低位，也令油价跌势加速。

“我们转向看空的交易立场，不再维持保持了约一个月的中性立场，之前在6月初是看多立场，”油市顾问公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示。

布兰特原油期货收低0.51美元，或1.1%，结算价报每桶46.25美元，日低在45.90美元，为5月11日来最低水准。

美国原油期货收跌0.65美元，或1.4%，报每桶44.76美元。

两份指标原油在盘后交易中扩大跌幅，美国原油下滑2%，至两个月新低44.42美元，成交量为五个交易日内最低。

“我们预计美国原油和布兰特原油可能分别下跌至约37美元和38美元区域，”Ritterbusch说，他补充说，油价可能震荡下跌，但可能偶然攀升1-2美元。

油价自周一亚洲市场开始交易下滑，因亚洲炼厂正在削减原油加工量，因担心经济增长放缓将拖累需求。

市场没有对市场情报公司Genscape的数据作反应。交易商看到Genscape的数据，截至7月8日该周，美国库欣原油库存减少48.8625万桶。

路透调查显示，受访的分析师预计截至7月8日该周，美国原油库存将减少330万桶。(完)