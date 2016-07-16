国际油价攀升且本周上涨 因中美经济数据提振需求前景

路透纽约7月15日 - 油价周五小幅上升，本周周线上涨，此前两大能源消费国美国和中国的经济数据提振原油需求前景。

美国公布强劲经济数据后，原油价格升至日内高位。美国公布6月零售销售增幅大于预期，因美国人增加了在汽车和其它多种商品上的支出，强化了第二季美国经济加速增长的观点。6月消费者物价指数也连续第四个月上升。

中国国家统计局周五公布二季度GDP同比增长为6.7%，也提振油市。

“全球最大经济体和最大原油消费国中国和美国宏观经济在近几个月持续改善，如果这趋势在未来数周持续，应该扶助提振原油需求前景，”Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada说。

“我仍然认为更可能是未来数月油价从目前水准大幅上升而非大幅下降，因很可能市场将进一步收紧。”

布兰特原油期货收涨0.24美元，或0.5%，报每桶47.61美元。稍早下跌最多1.5%至46.65美元日内低位，日高在48.05美元。

美国原油期货收涨0.27美元，或0.6%，报每桶45.95美元。日低在45.05美元，日高在46.31美元。

市场结算后，有报导称土耳其发生军事政变，油价在盘后交易中进一步扩大涨幅。

布兰特原油本周周线上涨近2%，美国原油本周上升约1%。

对全球原油和成品油供应过剩的担忧在周早稍早令油价承压。

贝克休斯称，截至7月15日该周，美国活跃钻机数增加6座至357座，连续第三周增加，上年同期为638座。该消息对油市没有造成利空压力。(完)