国际油价小涨 因美国石油钻井平台减少和库存增幅少于预期

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透纽约11月25日 - 油价周三抹去早盘跌幅，收盘小涨，此前美国原油库存增长幅度低于预期，美国在运的石油钻井平台数量减少。
分析师称，交易商和投资者在美国市场周四因感恩节休市前空头回补。
“考虑到全球政治局势紧张，人们不想在假日前持有空头，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn称，“上述因素以及美国钻井平台数量减少扶助油价走高。”
周二油价触及两周高位，受助于中东局势因土耳其击落一架俄罗斯战机而变得高度紧张。
布兰特原油收涨0.05美元，报每桶46.17美元，盘中下跌逾1美元，见45.03美元日低。
美国原油收涨0.17美元，报每桶43.04美元，盘中也下跌逾1美元，见41.72美元日低。
市场出现典型的节日前交投清淡情况，根据路透数据，仅略多于36万桶的美国原油易手，而周一的交易量在50万桶之上。
美国能源资料协会(EIA)称，美国上周库存增加96.1万桶，数据发布后，油价反弹。美国石油协会(API)的初步预估数据显示，库存增加260万桶，而路透调查的分析师预估为增加120万桶。
石油服务公司Baker Hughes称，本周美国石油钻井平台减少9座至555座，为2010年6月来最低，为过去13周中第12周减少。
不是所有的数据都是利好的。
EIA数据显示，汽油库存增加250万桶，路透调查预估为增加93.8万桶。馏分油库存增加100万桶，预估为减少41.7万桶。美国原油交割地库欣库存增加174万桶，库欣库存大幅增加将会对油价产生长期利空影响。
“我们怀疑任何反弹都是短暂的，”Tyche Capital原油价差交易员Tariq Zahir称。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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