国际油价小涨 因美国石油钻井平台减少和库存增幅少于预期

路透纽约11月25日 - 油价周三抹去早盘跌幅，收盘小涨，此前美国原油库存增长幅度低于预期，美国在运的石油钻井平台数量减少。

分析师称，交易商和投资者在美国市场周四因感恩节休市前空头回补。

“考虑到全球政治局势紧张，人们不想在假日前持有空头，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn称，“上述因素以及美国钻井平台数量减少扶助油价走高。”

周二油价触及两周高位，受助于中东局势因土耳其击落一架俄罗斯战机而变得高度紧张。

布兰特原油收涨0.05美元，报每桶46.17美元，盘中下跌逾1美元，见45.03美元日低。

美国原油收涨0.17美元，报每桶43.04美元，盘中也下跌逾1美元，见41.72美元日低。

市场出现典型的节日前交投清淡情况，根据路透数据，仅略多于36万桶的美国原油易手，而周一的交易量在50万桶之上。

美国能源资料协会(EIA)称，美国上周库存增加96.1万桶，数据发布后，油价反弹。美国石油协会(API)的初步预估数据显示，库存增加260万桶，而路透调查的分析师预估为增加120万桶。

石油服务公司Baker Hughes称，本周美国石油钻井平台减少9座至555座，为2010年6月来最低，为过去13周中第12周减少。

不是所有的数据都是利好的。

EIA数据显示，汽油库存增加250万桶，路透调查预估为增加93.8万桶。馏分油库存增加100万桶，预估为减少41.7万桶。美国原油交割地库欣库存增加174万桶，库欣库存大幅增加将会对油价产生长期利空影响。

“我们怀疑任何反弹都是短暂的，”Tyche Capital原油价差交易员Tariq Zahir称。(完)