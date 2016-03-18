国际油价从今年高位下滑 因本周美国石油钻井平台数13周来首次增加

路透纽约3月18日 - 油价周五收低，本周美国石油钻井平台数量自12月来首次上升，令市场重新担忧供应过剩问题，此前产油国冻产计划扶助提振油价涨至年内高位和持续数周上涨。

Baker Hughes数据显示，本周美国能源企业石油钻井平台增加一座，之前12周均下跌。石油钻井平台数目增加，显示在油价自2月以来反弹了50%后，能源企业增加开采活动。石油钻井平台在过去一年减少了三分之二，降至2009年低位。

“钻井平台数目和原油价格有直接关系，这是肯定的，”Liquidity Energy经纪Pete Donovan称。

布兰特原油收低0.34美元，或0.8%，报每桶41.20美元，稍早攀升1美元，至今年迄今高位42.54美元。

美国原油收低0.76美元，或1.9%，报每桶39.44美元，此前上涨1美元，至年内高位41.20美元。

尽管周五下跌，但原油价格连续数周上涨，布兰特原油连续第四周攀升，美国原油连升第五周。两份合约本周都上涨约2%。

石油输出国组织(OPEC)提出将原油产量冻结在1月的水准后，油价在过去两个月反弹，至每桶40美元以上。(完)