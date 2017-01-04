国际油价上涨近2% 预期美国原油库存减少

路透纽约1月4日 - 油价周三上涨近2%，因预期美国原油库存下降，且有迹象显示全球主要原油出口国将遵守本周生效的减产协议。

布兰特原油期货上涨0.99美元，或1.8%，结算价报每桶56.46美元。美国原油期货上升0.93美元，或1.8%，报每桶53.26美元。

这两份指标原油合约均扳回昨日部份跌幅。昨日美元指数触及14年高位，拖累油价从18个月高位回落。周三美元下跌，使美元计价的原油对持有其他货币的买家来说较便宜。

接受路透访问的分析师预计，上周美国原油库存将减少220万桶。在收盘后，美国石油协会(API)公布，上周美国原油库存减少740万桶。美国能源资料协会(EIA)将在周四公布库存数据。

“我们预计库存减少，”Tyche Capital Advisors的管理层成员Tariq Zahir说。

因为税务相关的原因，油企很可能在一年最后一周减低库存，可能导致油价在库存数据公布后上涨。

石油输出国组织(OPEC)成员国科威特的言论也提振产油国将遵守减产协议的预期，此前科威特石油公司(KPC)周三表示，将在首季减产。

OPEC成员国在11月就2008年以来首份减产议达成一致。

该协议的一部份是，科威特的日产量将减少13.1万桶。

全球最大原油出口国沙特预料将调高2月销往亚洲的各类原油价格，这是市场趋紧的一个迹象。(完)