国际油价上涨近2% 预期美国原油库存减少

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透纽约1月4日 - 油价周三上涨近2%，因预期美国原油库存下降，且有迹象显示全球主要原油出口国将遵守本周生效的减产协议。
布兰特原油期货上涨0.99美元，或1.8%，结算价报每桶56.46美元。美国原油期货上升0.93美元，或1.8%，报每桶53.26美元。
这两份指标原油合约均扳回昨日部份跌幅。昨日美元指数触及14年高位，拖累油价从18个月高位回落。周三美元下跌，使美元计价的原油对持有其他货币的买家来说较便宜。
接受路透访问的分析师预计，上周美国原油库存将减少220万桶。在收盘后，美国石油协会(API)公布，上周美国原油库存减少740万桶。美国能源资料协会(EIA)将在周四公布库存数据。
“我们预计库存减少，”Tyche Capital Advisors的管理层成员Tariq Zahir说。
因为税务相关的原因，油企很可能在一年最后一周减低库存，可能导致油价在库存数据公布后上涨。
石油输出国组织(OPEC)成员国科威特的言论也提振产油国将遵守减产协议的预期，此前科威特石油公司(KPC)周三表示，将在首季减产。
OPEC成员国在11月就2008年以来首份减产议达成一致。
该协议的一部份是，科威特的日产量将减少13.1万桶。
全球最大原油出口国沙特预料将调高2月销往亚洲的各类原油价格，这是市场趋紧的一个迹象。(完)
(编译 利棣儿；审校 张涛)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”