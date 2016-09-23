国际油价因美国原油库存减少连升第二日 但因限产疑虑削减升幅

路透纽约9月22日 - 油价周四连涨第二日，因昨日美国政府数据显示上周原油库存意外减少，但油价稍后缩减涨幅，因交易商担心石油输出国组织(OPEC)达成协议，缓和全球供应过剩问题的机率很低。

美元下滑进一步支撑油价，因昨日美联储维持利率不变。

美国原油期货上扬0.98美元，或2.2%，收报每桶46.32美元，日高在46.52美元。

布兰特原油期货上涨0.82美元，或1.8%，收报每桶47.65美元，日内高位在47.83美元。

本周迄今，美国原油劲涨8%，布兰特原油升4%，可望创下近一个月来最大周度涨幅。

原油期货缩减部份涨幅，此前路透报导称，为期两日的OPEC专家级会议在产量合作上没有取得重大突破。

OPEC和其他主要产油国将于9月26-28日在阿尔及利亚开会，磋商冻产的可能性。

“冻产尚不足够，我们需要实实在在的减产，”PSW Investments的交易员Phil Davis表示，“我将在美国原油期货触及47.50美元时作空，因为我认为这些磋商不会有任何建设性的结果。”

油价本周攀升，美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少620万桶，令本月库存减幅达到超过2,100万桶。(完)