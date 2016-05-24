原油收高 因预计美国原油库存减少和美股上涨

路透纽约5月24日 - 油价周二上涨，因投资者预计上周美国原油库存将减少，他们希望这将提振油价进一步升向每桶50美元，且美股上涨也支撑油价走坚。

“油价上涨，因预期加拿大野火造成的影响可能最终在美国原油库存数据中反映出来，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，“如果美国原油库存大幅下降，油价可能将测试50美元。”

市场结算后，美国石油协会(API)周二称，截至5月20日当周，美国原油库存下降510万桶，至5.368亿桶，路透调查的分析师预计为减少250万桶。库欣原油库存减少18.9万桶。

美国政府将在周三公布官方库存数据。

美国原油期货收高0.54美元，或1.1%，报每桶48.62美元。布兰特原油期货收涨0.26美元，或0.5%，报每桶48.61美元，之前连续四日下跌。

过去一个月布兰特原油期货和美国原油期货都在50美元以下的5美元的范围内波动，布兰特原油在周二之前连续四日收低。

美股上涨进一步提振原油。美股攀升，因投资者愈发适应美联储不久就将升息的可能性。原油买家似乎未受美元走坚所影响。

伊拉克原油日产量从1月创纪录高位的478万桶下降至450万桶，这消息支撑原油在周二稍早上涨。

摩根士丹利分析师周一称，包括美国在内，去年全球发现的石油储量升至121亿桶，尽管如此，仍是1952年以来最低--当时的石油产业规模为目前的七分之一。(完