《KEMP专栏》油气生产商不再只关注中东地区

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/John Kemp

路透伦敦8月15日 - 目睹中东四十年来经历各种战争、制裁、国有化和动荡，油气生产商正在逐步做出调整，降低对这个地区的依赖。

波斯湾附近和阿拉伯半岛的国家依然拥有全球密集程度最高的巨型和超巨型油气田，以及最为诱人的油气地质条件。

但当地日益不利的政治环境迫使油气企业去世界其他地方寻找新储备，其他地方的地质条件是要差一些，但政治环境却稳定许多。

业内远离中东分散至他处投资，成为2011年以来中东地区动荡虽此起彼伏，油价却几乎没有变动的主要原因之一。

**产量和储量**

近几年就产量和探明储量比例而言，中东地区的重要性在逐渐下滑。(相关图表：link.reuters.com/duq62w)

2013年，据BP世界能源统计评论定义的“中东地区”，即波斯湾地区和阿拉伯半岛国家，占全球石油产量和天然气产量的比例分别为近33%和17%。

但最近三年，这些国家所占的油气产量比例一直持平，之前在1980年代中期之后出现过强劲增长。

分散至中东以外地方投资的举措，在探明储量方面表现得尤为明显，探明储量代表的是未来产量。

据BP数据，中东国家2013年占全球石油探明储量的48%，低于2005年和1993年的56%和64%。

2013年中东国家占全球探明天然气储量的比例为43%，虽然只略低于2005年的46%，但却停止了自1980年代起逐年稳步上升的势头。

过去20年，油气生产商在其他地区探明储量的增速要快于中东地区。

1993-2013年间，石油生产商在全球其他地区探明储量平均每年增加4.2%，而中东地区增速仅为1.0%。

同期天然气生产商在全球其他地区探明储量年均增速为1.8%，中东地区为3.0%。

但最近中东地区探明储量增速放缓。在这段期间的后半段，全球其他地区年均增速为2.3%，中东地区增速降至1.1%。

全球油气行业的重心正逐步从中东地区转向北美和南美、非洲以及亚洲。

鉴于北美地区页岩繁荣，以及中东以外地区的密集勘探和生产，未来10年料将持续上述趋势。

**后来者**

相对而言，中东地区是油气行业的后来者，近期才成为全球油气产量的主导。

20世纪上半叶，全球石油产量的主导是：美国、墨西哥、委内瑞拉、罗马尼亚、俄罗斯、马来西亚和印尼。

中东首次发现石油，是在1908年的波斯(伊朗)。随后伊拉克于1927年、巴林于1932年、科威特于1937年、沙特阿拉伯于1938年、阿联酋于1954年、阿曼于1962年发现石油。

直到1940年代，中东还是全球较小的原油生产方。1950年，波斯湾国家石油产量占全球产量的比例还不足17%。

1940到1960年代，大量油田的发现，以及国际油企的全面开发工作，提升了海湾地区在全球石油产量中的占比--1960年为25%，1970年升至31%。

中东在全球石油产量中的占比在1975年达到峰值37%，这个纪录此后也再也没有受到过真正威胁。

**中东产量停滞不前**

对于国际石油和天然气生产商，中东地区的敌对氛围日渐严重。

1970年代的油田国有化浪潮之后，接踵而至的是伊朗革命、两伊战争、伊拉克和美国的第一次海湾战争、对伊拉克制裁、第二次海湾战争、对伊朗加强制裁、叙利亚内战爆发，以及当前的伊拉克北部叛乱。

除了沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔，该地区其他国家自1976年以来都没有取得过石油产量净增长。

由于愈发难以进入中东最优质的油气田，国际油企被迫转向其他更易接近的供应来源。

在1973和1979年的石油危机冲击之下，1970和1980年代在阿拉斯加州、墨西哥湾、北海和前苏联开发出大量新的油田。

1985年之后油价崩跌，导致全球的勘探和生产费用大降，也阻止了油企重心从中东转移。但是2000以来油价升势复萌，引发了新一轮勘探热潮，也重启了油企迁离中东的进程。

**中东地区运势下降**

这一趋势转变未来十年几乎肯定会持续下去，除非中东政治环境出现大幅改观。

沙特阿拉伯巨大的油气资源依然不会对其他国家的公司开放。伊朗则因为制裁措施被禁止提高油气产量。叙利亚和伊拉克都因为中央政权垮台自顾不暇，还要经受内战的折磨。

相比之下，美国和加拿大则借页岩气革命之东风，每日给全球额外增添增了数百万桶石油，以及大致数量的天然气供应。油气公司现在还在包括阿根廷、中国和俄罗斯在内的其他地区勘探类似的页岩储备。

澳洲已经发现了大量传统天然气储备，业内也正在莫桑比克海岸附近勘探更多的储备。拉美和西非都在通过深海钻探开采油气。业内还在泰国和东南亚其它地区，以及中国南海和东海、东非和北极地区进行勘探。

除了页岩气之外，这些资源无一像中东传统油气田相的地质条件那样具有吸引力。但中东地区的政局变得太过动荡，所以油气公司只好去别处寻找机会。

业内在水平钻探、水力压裂、地震勘探和深水钻探方面取得进步，开启了更广阔的全球油气资源平台，也给勘探和生产企业带来更多的选择。

未来很多年内，中东生产商，尤其是沙特生产商依然将保持对油市巨大的影响力。

沙特及其亲密盟友阿联酋和科威特是唯一几个长期保留闲置产能的国家，所以他们在消除供需短期波动方面将发挥关键作用。

然而，除非中东政局和安全环境改善，或者油价下跌，否则中东作为油气产地的相对重要性将继续在长期内缓慢下降。(完)

(编译 白云/朱晓军/杜明霞; 审校 张明钧/于春红)

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