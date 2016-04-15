焦点：油价上涨或助欧洲央行药方起效 驱散通缩阴霾

巨大的欧元标识符投射在欧洲央行总部大楼外墙上，摄于2016年3月12日。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透法兰克福4月14日 - 笼罩欧洲经济的通缩阴影是否终于解除了？经济危机过后，欧洲仍在努力恢复元气。

欧盟统计局周四公布数据显示，欧元区19国消费者物价在3月停止下滑。

除此之外，各方逐渐一致认为油价已经走出低谷、甚至可能进一步上涨，如果成真，将帮助欧洲央行把通胀率推升至更加正常的水平，并在负利率和大规模刺激政策的作用下加快经济复苏。

即便油价只维持在每桶44美元的水平，这也将逐渐抵消能源价格对通胀率的抑制作用，到年底时温和拉高同比数据。

了解情况的人士称，一些欧元区央行官员希望，近来欧洲央行(ECB)的行动规模以及经济逐步好转的前景将使欧洲央行至少几个月不必再采取行动。

“钟摆已经从需要采取进一步行动的那头摆向另一头，”一名了解央行想法的消息人士称，并指出采取了逾1.7万亿欧元的印钞计划和超低利率之后，任何其他措施的效果都不会很大。

产油国周日将在多哈会议上讨论冻产计划。尽管怀疑是否足以解决供应过剩问题，许多石油交易高管认为，油价可能已触底且将会回升。

一些欧洲央行官员们仍担心顽强的低物价，因为他们担心，万一汽车或电冰箱等产品的成本下滑，将让消费者怀着会有更大折扣的希望而裹足不前，进而打压支出。

能源价格占了通胀计算的十分之一左右。当计算未来通胀时，欧洲央行反映的2016年和2017年油价分别为略低于35美元和约为41美元。

如果油价持稳并上涨，将会慢慢影响到实质经济体中的物价，一旦油价升至高于一年前的水准，甚至会开始推高主要的年通胀率。

“当下半年出现油价带来的基期效应时，欧洲央行的整体讨论或许会有所改变，”法国兴业银行分析师Anatoli Annenkov表示。

“这将令欧洲央行更容易...辩称其行动已产生一些效应。”

然一些分析师认为，无论结果如何，欧洲央行都必须要有更多动作。

“下半年通胀或许将比欧洲央行预期的高。这是否在短期内拿走一些(宽松政策的)诱因？某种程度上或许有，”摩根大通分析师Raphael Brun-Aguerre表示。

“但通胀的轨道并没有改变太多，2017年和2018年的情况将大同小异。如果他们认为，在两年的时间内将无法达到通胀目标，这可能带来问题。”(完)