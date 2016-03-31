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货币新闻 | 2016年 4月 1日 星期五 00:25 BJT

标题新闻：1月美国原油日产量减少5.6万桶，至917.9万桶－能源资料协会(EIA)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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