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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 19:34 BJT

国际油市：油价跌势不会长期持续，市场将恢复平衡--阿联酋石油部长

路透迪拜12月18日 - 阿联酋官方新闻社WAM周四援引石油部长Suhail Bin Mohammed al-Mazroui的话报导称，油价下跌不会长期持续，油市将恢复平衡。

“经验告诉我们会这样，恢复市场平衡人人有责，”他称。

“阿联酋继续投资油气工业...我们有均衡的长期政策，”他对WAM称。“目前的原油价格不会永远这样。”(完) (编译 王丽鑫；审校 田建华)
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