油企纷纷大砍支出并裁员 因应油价二次探底

路透休士顿7月30日 - 原油价格出现令人非常担忧的二次探底，这个严酷的现实迫使全球主要油企和反应敏捷的美国页岩油公司再次大砍支出，这距离油价第一次开始崩跌仅仅一年。

第二季财报季刚刚拉开帷幕几天后，雪佛龙(Chevron) CHV.N和皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS就宣布在全球裁员，共裁掉8,000个就业岗位。

美国第二大产油区北达科他州的头号产油商Whiting Petroleum(WLL.N)也削减资本支出预算。就在几天前，该公司还因预计油价最近只是短暂下跌而乐观地将支出预算上调15%。

美国最大的独立能源企业--康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)周四第三次削减2015年预算，削减5亿美元至110亿美元。

更有甚者，小型原油勘探和生产商Linn EnergyLINE.O周四推迟向投资者派发季度股息，以节约宝贵的现金。该公司受油价下跌影响现金大量蒸发，股价下挫26%。

康菲石油国际执行长Ryan Lance表示，公司准备应对“更低、更震荡的价格”。

自2014年中期以来，油价走势犹如过山车。在今年3月触及42美元的低点后，油价到5月时涨至约60美元，为页岩油企业提供了一些喘息空间。

但6月23日以来，油价开始最新一轮跌势，从那之后又累计下跌约20%至49美元左右。油价二次探底浇灭了5月时燃起的希望。

5月时外界寄望油价在60美元附近持稳或升向65美元，很多美国页岩油企业曾经表示，油价在这个水准上，它们就能增加钻机数量并摆脱被动防守的处境。(完)

(编译 杜明霞；审校 郑茵)

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