国际油价在交投震荡后小幅收高 但周线下跌2%

路透纽约8月26日 - 油价周五小幅收高，盘中交投震荡，交易商对美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话作出反应，且报导称也门导弹击中沙特的产油设施。

油市跟随美元走势而动，美元在叶伦讲话后表现反复。

盘中，指标原油价格上升最多2%，之后回落。布兰特原油期货收涨0.25美元，或0.5%，报每桶49.92美元。美国原油期货收升0.31美元，报47.64美元。

贝克休斯数据显示，在连续八周增加后，美国活跃钻机数本周维持不变，油价因此受到短暂支撑。

油市对叶伦在怀俄明州杰克森霍尔会议上的讲话作反应，叶伦的讲话最初导致美元大幅攀升，从而拖累油价下滑。之后，美元回吐这些涨幅，美元指数一度下跌最多0.5%，纽约尾盘上升0.8%。

交易商表示，报导称也门导弹击中沙特的产油设施后，油价触及日内高位。沙特国家电视报导，也门发射的炮弹击中沙特南部Najran一电力中继站。

在纽约的Energy Management Institute的资深分析师Sal Umek表示，沙特的消息对油市没有产生很大影响。

他表示，最终推动油市的是周末前的回补空头和美元走势。

原油和天然气交易商也关注热带风暴的影响，他们表示，一些热带风暴有可能发展成主要飓风，影响墨西哥湾，继而令供应进一步降低。

油价本周下跌超过2%，因沙特能源部长法力赫周四对路透表示，“市场已迈向正确的方向”；此番言论令全球主要产油国下月冻产的预期随之降温。“除了让市场供需力量自行发挥作用以外，我们相信毋须对市场进行重大干预，”他在美国-沙特商业协会发表演说后接受访问称。

石油输出国组织(OPEC)成员国将在9月26-28日举行的国际能源论坛(International Energy Forum/IEF)间隙会晤。(完)