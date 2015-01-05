《热点透视》油价倾泻 却将为欧洲油气并购活动添把火

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg-Bravo；编译 杜明霞

路透马德里1月2日 - 截至2014年12月11日，当年全球油气领域并购价值达3,830亿美元。欧洲却基本没有抓住这次并购活动的井喷机会：根据汤森路透数据，约四分之三的并购目标位于北美。页岩扮演了很重要的角色。2015年，欧洲的油气领域银行家将占据更大份额。

布兰特原油价格大幅下滑，将令短期内更难达成并购交易。布兰特油价已经跌至每桶约60美元的水准。油价下降让所有人都心存谨慎，买方会担心价格进一步下跌，而卖方则认为要等到价格反弹。油价上次在2008年底发生的大跌过于短暂，未能带来大规模并购浪潮。

但如果油价守在当前水准，财务压力可能会让小型业者表现脆弱。巴克莱估计，若2015年全年油价仍保持在60美元，勘探商Afren、EnQuest、Premier Oil和Tullow Oil的净债务均可能达到未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的三倍或以上。

拥有充裕现金的Repsol已经采取行动，对负债累累的加拿大业者Talisman发起130亿美元的并购报价。过去在并购领域表现活跃的中资企业，则资本支出项目满满，不过收购集团已经筹集了数以十亿计美元用于投资，包括投资能源基础设施资产。

也可能出现1990年代末期那种全股票式防御性并购。这种活动已经小规模展开：Ophir全股票收购了Salamander。油气行业还存在一种不能总是通过缩减资本支出和出售资产来解决的成本问题。BP前执行长John Browne在回忆录中写道，他执掌BP时曾考虑与皇家荷兰/壳牌石油集团合并，而此举可能会每年带来90亿美元的协同效应。

BP在墨西哥湾的业务有大量负债，同时在俄罗斯面临动荡。英国石油和天然气公司BG长期以来一直是并购目标，该公司新任执行长将于3月上任。现在还不清楚壳牌是否会出手，艾克森(Exxon)和其他美国大型业者则有可能动心。不管怎样，明年大型油气公司甚至可能变得更大。(完)

(译文审校 许娜)

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