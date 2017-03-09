石油高管在年度能源盛会上对特朗普政策表示谨慎乐观

路透休斯敦3月9日 - 石油业高管们谨慎认为，目前衡量美国总统特朗普政策提案对他们业务的影响，还为时太早，不过他们期待听到关于能源管制放松、贸易及税收计划的更多信息。

今年一年一度的剑桥能源周(CERAWeek)会议热情高涨，因为能源价格见涨，油气行业终于一扫笼罩两年之久的阴霾。

特朗普誓言加大美国基建支出并放松管制，这些承诺都是参加这次年度能源盛会的业界领袖们所喜闻乐见的。

“我们现在有了一个独一无二的总统，”Continental Resources (CLR.N)执行长Harold Hamm周三称，“独特在于他信守承诺，”Hamm是特朗普的早期支持者，并称“这是良好的开端”。

新政府的拟议能源利好政策及管制放松措施，有望吸引更多投资进入能源业，但截至目前有关特朗普计划的细节及潜在的边境调整税仍不明确。

“政治口号必须要转化为实际的政策，”Honeywell Process Solutions (HON.N)总裁Vimal Kapur在接受路透采访时表示。

“我们可以出口天然气了，所以很是开心，”Tellurian(TELL.O)董事长Charif Souki称。该公司旗下接近路易斯安那州莱克查尔斯(Lake Charles)的Driftwood项目最近获批，可向自由贸易协议签署国家出口液化天然气(LNG)。

但他并称，“目前预言特朗普政府较远期而言会走向何方，还为时尚早，我们需要给他们一个机会去阐明政策。”(完)