石油高管在年度能源盛会上对特朗普政策表示谨慎乐观

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透休斯敦3月9日 - 石油业高管们谨慎认为，目前衡量美国总统特朗普政策提案对他们业务的影响，还为时太早，不过他们期待听到关于能源管制放松、贸易及税收计划的更多信息。
今年一年一度的剑桥能源周(CERAWeek)会议热情高涨，因为能源价格见涨，油气行业终于一扫笼罩两年之久的阴霾。
特朗普誓言加大美国基建支出并放松管制，这些承诺都是参加这次年度能源盛会的业界领袖们所喜闻乐见的。
“我们现在有了一个独一无二的总统，”Continental Resources (CLR.N)执行长Harold Hamm周三称，“独特在于他信守承诺，”Hamm是特朗普的早期支持者，并称“这是良好的开端”。
新政府的拟议能源利好政策及管制放松措施，有望吸引更多投资进入能源业，但截至目前有关特朗普计划的细节及潜在的边境调整税仍不明确。
“政治口号必须要转化为实际的政策，”Honeywell Process Solutions (HON.N)总裁Vimal Kapur在接受路透采访时表示。
“我们可以出口天然气了，所以很是开心，”Tellurian(TELL.O)董事长Charif Souki称。该公司旗下接近路易斯安那州莱克查尔斯(Lake Charles)的Driftwood项目最近获批，可向自由贸易协议签署国家出口液化天然气(LNG)。
但他并称，“目前预言特朗普政府较远期而言会走向何方，还为时尚早，我们需要给他们一个机会去阐明政策。”(完)
(编译 刘秀红；审校 龚芳)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”