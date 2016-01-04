焦点：大型油企2016年被迫再度减支 但可增加借贷满足派息要求

路透伦敦1月3日 - 在原油价格处在11年低位的情况下，全球最大的石油和天然气生产商面临数十年来最长的投资削减时期，但他们料将增加借贷以维持投资者所要求的派息水平。

原油价格目前在每桶37美元左右，远低于道达尔(TOTF.PA)、Statoil STO.OL和BP (BP.L)等油企维持收支平衡所需的60美元，而这一水准已在过去18个月大幅下调。

由于油价毫无反弹迹象，全球性油企再次被迫削减支出、出售资产、裁员及推迟项目。

美国油企雪佛龙(Chevron) CHV.N和康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)已公布，计划将2016年预算削减四分之一。皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS也宣布，倘若收购BG Group BG.L的计划得以进行，将进一步减支50亿美元。

根据位于奥斯陆的顾问公司Rystad Energy，2016年全球油气投资料将降至六年低位至5,220亿美元，2015年则下滑了22%至5,950亿美元。

“这将是1986年油价下挫时期以来，投资首次连续两年减少，”Rystad Energy油气市场副总裁Bjoernar Tonhaugen对路透表示。

而能够保留下来的业务活动将是能提供最佳回报的。

但由于能源业的负债股权比率处于约20%或以下的相对较低水平，产业消息人士表示，企业将扩大举债来弥补营收不足，以期维持派息水平。

壳牌石油自1945年以来未调降过股息，目前的管理层也不想打破这样的传统。其他能源企业也不愿减少派息，因担心投资者可能出走。

根据Jefferies分析师Jason Gammel，艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)和雪佛龙因负债股权比率居主要油企之末而受惠，Statoil and Repsol(REP.MC)的债务负担则是其中最高者。

**大手笔投资决定将寥寥无几**

2015年批准的重大项目为数不多，其中有壳牌在墨西哥湾的Appomattox开发项目，以及Statoil在北海的290亿美元的Johan Sverdrup油田项目。2016年大型投资决定可能也没有几个。

据Gammel，可能被放行的项目包括BP(BP.L)在墨西哥湾的Mad Dog二期计划，以及雪佛龙在哈萨克斯坦的田吉兹(Tengiz)项目扩张计划。BP现预计Mad Dog二期项目耗资不到100亿美元，约为原先预计的一半。

从整个行业来看，企业将通过缩小项目规模、重新谈判供应合同、以及采用不那么复杂的技术来降低成本。

BMO Capital Markets的油气类股分析师Brendan Warn称，企业现在料将把重点放到最有利可图的业务活动上。2001-2005年的五年间油价在100美元之上，当时油气企业快速扩张。

“企业希望缩减业务范围，选择资本回报率最高的业务，”Warn称。

壳牌打算将重点放在颇具吸引力的液化天然气市场以及深海石油生产业务上，特别是巴西。壳牌石油计划2月份完成以540亿美元对BG的收购，BG在上述两个领域堪称佼佼者。

BP也有着相似的优先考虑。该公司越来越注重墨西哥湾和埃及的业务，2015年该公司在上述地区批准了120亿美元的开发项目。

Warn补充说，2015年已经裁掉成千上万的工作岗位，因企业收缩重点业务范围，今年料有更多裁员。

除了通过取消和推迟项目来削减支出，大型油企也将因承包商同意进一步降价而降低成本。比如，根据收集行业数据的Rigzone，2015年租用钻井船的平均年度成本从2014年的40.5万美元降至33.2万美元。

油企投资下滑不利于服务提供商和承包商，他们的业务正在枯竭。

**保持镇定**

但随着得到批准的项目更少、开发的油田更少和维护工作减少，油企的增长面临风险。

“必须保持镇定。如果削减得太多，那么当价格反弹时，会非常、非常难抓住机会，”欧洲一大型油企的高管对路透说。

油价重挫已经导致油企营收减少数以十亿计美元，尽管炼油业务获利强劲缓解了大多数油企受到的冲击。

虽然他们自身的石油和天然气生产增长遇到压力，但可以选择收购那些资产负债表弹性较低的对手，比如壳牌出价收购BG。

“2016年下半年，如果价格企稳，我预计企业将寻求以非自体成长方式来替换储备，即通过并购。”Warn说。

大型油企股价与油价图表：here

油气投资图表：reut.rs/1O98FWm

(完)