明年油气勘探支出可能进一步下降--WoodMac

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月9日 - 咨询公司Wood Mackenzie周五在一份报告中指出，2017年全球油气勘探支出将低于今年的400亿美元，但成本下降将提高利润率。
在油价下跌长达30个月的情况下，包括艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS在内的石油企业近年削减支出预算，勘探支出首当其冲。
据Wood Mackenzie称，2017年勘探在总体油气生产投资中所占比例将降至8%的新低。
“整体投资最多也就齐平2016年的约400亿美元，而且可能比这还低，”Wood Mackenzie勘探副总裁Andrew Latham表示。2014年投资曾达到950亿美元的高位。
钻井成本下降、更简单的钻井设计以及地震成像价格下降，意味着钻井数量可能将持稳在接近2016年的水平，同时回报将提高。
Latham表示，全球主要石油公司最近几年一直在努力通过勘探来代替自然下降的生产，未来将不得不更依赖收购油田和小型企业。(完)
油气勘探支出表格：tmsnrt.rs/2h7xIS3
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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