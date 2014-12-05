标题新闻：美国10月原油日出口量达到37.6万桶，较9月增加2.7万桶－美国统计局

《全球汇市》欧元持稳，关注法国总统大选首轮投票

美元指数几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。