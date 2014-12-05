标题新闻：美国10月原油日出口量达到37.6万桶，较9月增加2.7万桶－美国统计局

澳洲经济指标总览--4月21日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
美元指数几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。
路透香港4月21日 - 台资水泥生产商--台泥国际宣布，大股东台湾水泥拟提出将公司私有化的建议，台泥国际可选择以每股收取3.6港元现金或以一股台泥国际股份换取0.42股台泥股份。现金收购价较公司停牌前股价溢价约38.5%。