《独家新闻》韩国、墨西哥与欧盟施压美国，要求解除原油出口禁令

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
韩国的会谈显示出奥巴马政府放松石油出口禁令的压力迅速扩大，在倡导自由贸易协定(FTA)的背景下，该禁令也愈发受到质疑。
据总统办公室的声明，朴槿惠在与美国共和党众议员Joe Barton、Marsha Blackburn，及Leonard Lance会面时称，希望国会协助“允许美国向FTA伙伴国韩国出口凝析油”，以及开发页岩油储备。但她没有详述希望如何参与页岩油的开发。
白宫官员拒绝透露奥巴马政府是否与韩国或其他国家商讨石油出口问题。
不过美国能源部长莫尼兹(Ernest Moniz)在5月出访首尔时称，韩国能源部门提及这项议题。
墨西哥石油储备减少，急需原油供应。国有油企PEMEX周四称，可能与美国达成原油互换或直接进口协议。
国有油企Petroleos Mexicanos的交易部门PMI Comercio Internacional执行长Jose Manuel Carrera对路透表示，该公司一直在与与政府官员和潜在供应方商谈展开石油出货。
日本政府官员称，政府密切关注美国石油生产，但只有其供应价格合理时才有兴趣采购。东京目前没有要求美国放松出口禁令。
与此同时，美国油企Continental Resources 等也在努力促进放松、或最好是取消禁令。该禁令是在1970年阿拉伯石油禁运后实施，他们认为已经过时。(完) (编译 李春喜/王丽鑫； 审校 龚芳)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。