美国能源：新一波凝析油出口申请料涌现，但大规模获批可能性不大

“如果你离这项裁定的条件相差很远，那么最好靠自己申请，”他在美国能源资料协会(EIA)会议间隙向记者称。

这可能将限制能够出口的轻度加工凝析油数量。

“不会有极为大量的加工凝析油从美国出口。这将是一个渐进过程，而且将受到生产、物流和海外市场的限制，”他称。

他指出，例如美国东北部的乌蒂卡(Utica)页岩拥有凝析油，但面临各种运输问题，可能比较难以出口。

乌蒂卡距离出口港很远，因此这里的凝析油可能与其它国内原油混合后运输，但这样一来就不符合出口条件。

距离出口终端较近的Eagle Ford，情况则又不同。

Dweck表示，市场对批准Enterprise出口的决定反应过度，许多人太快就认为，这是政府对原油出口的态度出现重大转变。

“我不认为这次裁定是打算让奥巴马政府原油出口禁令大转弯。我觉得外界反应过度，”他称。