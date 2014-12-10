美国原油重挫约5% 因美国需求疲弱及沙特无动于衷

路透纽约12月10日 - 油价周三重挫达5%，美国原油期货跌至五年低点，逼近每桶60美元，此前数据显示美国库存攀升，且沙特油长重申没有计划减产。

全球指标布兰特原油期货自6月触及115美元上方的高位后已经跌了约一半，因美国产量增加以及需求成长不振，引发供应过剩忧虑。如果美国原油期货跌穿重要心理关口60美元，后市可能进一步下挫。

沙特油长欧那密对该国减产的建议无动于衷，坚持两周前在维也纳的讲话，即市场应自我修正。

11月沙特维持960-970万桶的日产量水准。“除非其他客户来说希望更多原油，否则不会改变。”欧那密周三表示。

但其他石油输出国组织(OPEC)产油国对如何应对全球供应过剩和油价大跌有不同意见。阿尔及利亚和委内瑞拉已经暗示可能需要OPEC召开紧急会议，以讨论采取什么行动提振油价。OPEC原定6月召开会议。

布兰特原油期货LCOc1结算价下挫2.60美元，或3.9%，报每桶64.24美元，盘中跌至2009年7月以来最低63.56美元。

美国原油期货CLc1大跌2.88美元或4.5%，收报每桶60.94美元，盘中跌至近五年半低点60.43美元。

美国能源资料协会(EIA)公布数据显示，上周美国原油库存意外增加，汽油库存猛增820万桶，远高于分析师预估的增加260万桶。

OPEC在月报中预期，2015年全球对OPEC石油的日需求将降至2,892万桶，较前次预估下降了28万桶。(完)

(编译 李军; 审校 王丽鑫)

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