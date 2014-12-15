油价再度下挫 因排除了OPEC举行紧急会议及减产的可能性

路透纽约12月15日 - 原油市场周一续挫，此前石油输出国组织(OPEC)再度表示不会减产，尽管市场担心供应过剩，且以为阿联酋官员反对召开OPEC紧急会议以支撑油价。

收盘后，美国原油期货跌势延烧，重挫约5%，仅比每桶55美元高0.02美元，指标北海布兰特原油期货大跌逾2%，逼近60美元关口，结算后跌势加剧。

上周布兰特原油期货暴跌逾7美元或约11%，美国原油期货重挫逾8美元或12%。

两个市场周一早间都在上涨，但中午开始回落，近几周一直是这个走势。

在阿联酋油长早盘中段时表示，OPEC没有必要举行紧急会议扶助支撑油价后，市场卖压出笼。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周日称，OPEC能够经受住油价大跌和维持产量不变，并辩称市场疲弱走势并非由于供求基本面，这种情况可能是投机客造成的。

美国原油近月合约CLc1结算价下跌1.90美元，或3.3%，报每桶55.91美元，结算后进一步跌至2009年5月来新低55.02美元。

布兰特原油期货LCOc1收低0.79美元或1.3%，报61.06美元，结算后跌至60.20美元，为2009年7月来最低。

布兰特原油期货较美国原油期货的溢价CL-LCO1=R升至一个月最高的5美元之上。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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