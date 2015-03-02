油价受伊朗和利比亚消息拖累下跌 重新忧虑库存高企

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约3月2日 - 布兰特原油期货周一下跌5%，为一个月来最大单日跌幅。投资者臆测伊朗核问题谈判将达成协议，随之可能撤销对伊朗的制裁并提升该国原油出口，这令人再度担忧原油供应过多。
利比亚原油出产不断上升和美元走强，也让布兰特原油承压。
美国原油期货也下跌，但仅小幅下滑，受上周美国库欣原油库存增幅小于预期的支撑。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。
市场消息人士表示，市场人士在押注布兰特原油较美国原油的溢价在周五触及13个月高位后将收窄。
近月布兰特原油LCOc1跌穿每桶60美元心理支撑位，下跌3.04美元，结算价报每桶59.54美元。传闻称伊朗和西方国家将较预期更早达成核协议。
伊朗外长扎里夫表示，如果美国和其他西方国家有充份的政治意愿并同意撤销对伊朗制裁，则伊朗核协议可能在本周达成。
分析师相信，如果撤销限制，伊朗可以很快提升石油销售，其原油出口增幅可多至每日100万桶。上周路透调查显示，伊朗2月石油总产量料为大约每日280万桶。
数据显示利比亚原油日产量从1月时的36.3万桶上升至40万桶以上，以及美元指数攀升至11年高位，也向布兰特原油期货施压。
近月美国原油期货CLc1下跌0.17美元，结算价报每桶49.59美元，此前Genscape报告显示，上周库欣原油库存增加140万桶，市场预期为增加200万桶或以上。(完)
(编译 利棣儿；审校 张涛)
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