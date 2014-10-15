油价短暂反弹后恢复跌势 因股市重挫及经济忧虑蔓延

路透纽约10月15日 - 原油价格周三一度从四年低点短暂反弹，但之后恢复跌势，因股市重挫及经济忧虑蔓延。

盘初油价受到美元大跌的温和支撑，但午后盘中人气再度转为看空，因交易商认为油价三年来最严重跌势没有出现结束的迹象。布兰特原油期货自6月来已经暴跌28%，因石油输出国组织(OPEC)最有影响力的成员国认为没有什么必要削减产量，提振市场。

周四将到期的11月布兰特原油LCOc1结算价收报83.78美元，跌1.26美元，盘中跌至2010年来最低的83.37美元，周二该期货重挫约4美元，为三年最大单日跌幅。

“昨天那样大跌之后，市场本应出现回升。”Jefferies Bache能源衍生品部门高级副总裁Joseph Posillico表示，“趋势仍向下，我认为可能我们有了新的交投区间，70-80美元。”

美国原油期货CLc1收报每桶81.78美元，小跌0.06美元，在触及80.01美元后买家回场。

油价也受到外围市场波动的左右，美股一度重挫约3%，但收盘收复大部分失地，美国公债价格上扬，此前数据显示美国生产者物价指数(PPI)逾一年来首次下滑，零售销售降低。

美元指数.DXY挫约1%，部分回吐自5月来近10%的升幅。

汽油期货RBc1跌1.5%，报2.147美元。Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir表示，汽油价格大跌可能反映出投资人担心股市疲弱会挫伤消费者信心。

根据路透调查，预计上周美国原油库存增加，成品油库存减少。今日稍后美国石油协会(API)将公布库存数据。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。