布兰特原油期货跌至80美元之下 因沙特拒绝加入‘价格战’

路透纽约11月12日 - 指标布兰特原油期货周三跌至80美元之下，延续今年稍早开始的大跌之势，因沙特油长称该国不会加入价格战。

对美国原油库存增加的担忧也重压油市。一项路透调查显示，分析师预计，2130 GMT将公布的美国石油协会(API)周度库存报告将显示，截至11月7日当周美国原油库存增加80万桶。美国能源资料协会(EIA)将于周四公布上周库存报告。

今日唯一支撑油价的因素是，有消息称，周三试图让利比亚最大油田El Sharara恢复生产的努力告吹，因输油管道被阻。

布兰特近月原油合约LCOc1在盘后交易中持于80美元之下，该合约收跌1.29美元，报每桶80.38美元。日低为79.84美元，为2010年9月以来最低。自6月触及115美元之上的高位后，布兰特原油期货已回落了30%，因担忧原油供应充裕。

近月美国原油期货CLc1盘后在77美元之下交投，该合约收跌0.76美元，报每桶77.18美元，日低为76.63美元。

布兰特和美国原油早盘走低，但在下午稍后的交易中跌势加速，因美元兑英镑升至14个月高位。美元指数.DXY自6月以来已累积攀升10%。

沙特油长欧那密在周三访问墨西哥时表示，该国希望油市保持稳定，且有关石油价格战的传言毫无根据。

更为重要的是，欧那密并未提及沙特将在11月27日的石油输出国组织(OPEC)会议上支持减产，支撑油价。

另外，沙特在周三发布的OPEC月度报告中称，该国10月石油产量基本持平。这加重了市场的利空人气。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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