《KEMP专栏》油价重挫：是杂音干扰还是基本面惹的祸？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 蔡美珍/汪红英/许娜/戴素萍

路透伦敦7月8日 - 布兰特原油期货价格周一重挫逾6%，这个极为罕见的走势已经引发外界质疑，基本面变化是否会在未来几个月让油市进一步下跌。

过去一个月来，近月原油期约价格已大跌17%，打破了4月中旬以来保持的极狭幅区间。

不难找出油价大跌的理由。金融时报周二列出共同构成油市完美风暴的六大空头因素。

这些因素有中国股灾、希腊危机、伊朗核协议可能达成、石油输出国组织(OPEC)产量上升、美国活跃钻机数(rig count)逾半年来首次上扬、以及大宗商品对冲基金与投行业者的看空态度。

但对于油价周一重挫及过去一个月跌势的意义，评估难度要大得多，因为油价及其他大宗商品的单日大幅涨跌，与供需面的新消息之间，并没有紧密的联动现象。

在金融时报列出的六大因素之中，希腊、伊朗和OPEC这三项可以搁到一旁，不能用来解释本周和过去一个月的油价大跌，因为这三项都是早已知道的状况，而且应该已经反映到价格上。

然后就剩下中国、美国钻机数上升、对冲基金及投行看空，可以作为解释油价急跌的新讯息。

但没有任何一个能够很有说服力地解释，油价为何在如此短时间内下跌这样多。(布兰特近月期约每日涨跌幅走势图： link.reuters.com/geg25w)

**中国股市**

中国股市自上月中旬以来市值蒸发近三分之一，虽然中国当局采取了各种措施来稳定股价，但股市到目前为止尚未企稳。

市场担心，中国股市暴跌将令中国经济进一步放缓，并导致原油、煤炭、铁矿石和铜等一系列大宗商品的需求增长也放缓。

股市下跌肯定会对中国经济构成一定风险，但股市和大宗商品需求之间的关系依然不是很紧密。

咨询公司China Matters的Michal Meidan周三在一份研究报告中称：“与当前(股市)下跌相关的政治风险远远大于经济风险。”

“经济基本面和股市明显脱钩：犹如当前股市大跌和经济基本面没有太大关联一样，股市之前大涨时与经济基本面也显然是脱钩的。”

Meidan还指出：“股市崩盘对中国国内经济和石油需求增长的影响将有限。”

**美国石油活跃钻机数增加**

近日出现的其它真正有用的新讯息是，上周美国石油活跃钻机数上升。

石油活跃钻机数增加了12个，为12月5日以来连降29周后首次上升。(图表：link.reuters.com/qag25w)

一段时间以来，市场已经清楚钻井平台数量下滑的势头已经见底，但石油活跃钻机数增加却让人意外。

此前，部分页岩公司已开始讨论如果油价持续上涨，他们将在2015年下半年和2016年增加钻探计划和产量的可能。

对于看空者而言，石油活跃钻机数增加证实油价涨势过快过猛，与页岩产量需进一步放缓甚至减少不符。

高盛在一份研究报告中写道，“美国上周钻机数增加不仅是因为油价达到每桶60美元，能源市场股本收益强劲，而且油市新秩序(New Oil Order)下的市场结构，已激励石油输出国组织(OPEC)核心国家和俄罗斯等低成本生产商增加目前和未来的产量，”。

“我们重申基于基本面的预期，即油价将下跌，”高盛总结道。

但有理由对此持谨慎态度。活跃钻机数增幅很小--只有12个，或0.2%，而此前八个月则总计减少了981个，或61%。

活跃钻机数波动很大(周度变化标准偏差为13个)，因此这个数据充满杂音，上周石油钻机数增加本身意义不是那个重大。

此外，石油活跃钻机数增幅(12个)与天然气活跃钻机数降幅(9个)基本相当。天然气活跃钻机数创下13周来最大降幅。

部分钻机可能从富含天然气的地层迁往富含石油的地层，或者仅仅是把钻探目标从天然气改为石油。

市场早就料到石油钻机数会企稳甚至增加：钻机数不会无期限地减少，而且该行业需要弥补现有油井的产量下滑。

不过，石油活跃钻机数如此微小的增幅能够解释得了油价一天内重挫6%，或者过去一个月暴跌17%吗？

**恐惧和基本面**

不管怎么解释，近月布兰特原油期货周一的跌势还是异常地大。

自1990年初以来的25年，在这近6,500天当中，油价百分比跌幅超过6%的日子只有54天。(link.reuters.com/sag25w)

大跌的日子有时候与供需基本面消息息息相关，像是OPEC在2014年11月决定不减产，尽管油价走跌。

然而有时候就算没有重大的供需面消息，油价仍然大跌，2011年5月“闪崩”期间就曾有过这种情况。

消息面和短线油价走势之间的关联度相对不高，很难硬把两者扯在一起。

市场信心和仓位调整对短期价格的影响还比较大，即使中长期而言基本面具有决定性的影响。

“(本周)油价下跌是恐惧和基本面题材所致，”历史学家Daniel Yergin写道。“恐惧让大家更加看清供需基本面。”

但有时候油价丕变，不过是市场太过拥挤所致，有太多的市场人士在同时做同一方向的交易。(完)

(译文审校 郑茵/艾茂林/陈宗琦/徐文焰/张明钧)

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